Директор ИСЭИ: в России больше всего подверглись инфляции женские гигиенические прокладки

Женские гигиенические прокладки больше остальных товаров подверглись инфляции. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор Института социально-экономических исследований (ИСЭИ) Алексей Зубец.

«Если брать все товары, что у нас есть, то самая дорогая история, то есть самая высокая инфляция у нас по такому товару, как женские гигиенические прокладки», — сказал Зубец, отметив, что с начала года больше всего подорожала еще говядина и детское питание.

По его словам, эти женские изделия подорожали с начала 2022 года более чем на 40%. Рост цены оказался выше, чем на сахар, соль, подсолнечное масло, сливочное масло и другое продовольствие.

Во-первых, дело в том, что представительницы прекрасного пола слишком активно скупали гигиенические прокладки после февраля. Во-вторых, поставщики, которые обеспечивали российский рынок этим товаром, прекратили его поставлять.

Зубец добавил, что на сегодняшний день ситуация с ростом цены на этот тип товара стабилизировалась.

В конце июня сообщалось, что компания по производству средств гигиены «Драйлок текнолоджиз» и производитель подгузников для взрослых «Фламинго» изготовили первые партии товаров из российской целлюлозы.