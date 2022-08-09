Стала известна дата окончания онлайн-распродажи IKEA в России

На следующей неделе, 15 августа, будет окончена онлайн-распродажа товаров магазина IKEA в России. Об этом сообщается на официальном сайте мебельной компании.

«15 августа 2022 года в 20.00 по московскому времени завершится онлайн-продажа товаров ИКЕА для покупателей и клиентов ИКЕА для бизнеса. Магазины ИКЕА остаются закрытыми и будут работать только на выдачу полученных заказов, а также возврат и обмен товаров», — говорится в сообщении.

Как поясняется, все заказы, оформленные до окончания онлайн-продаж, планируется обработать, выдавать или доставлять в течение августа и сентября в оговоренные сроки с клиентами.

Для того, чтобы приобрести товары IKEA перед окончательным уходом магазина из России, надо дождаться возможности заказа в виртуальной очереди.

«Время ожидания может занять как несколько минут, так и более часа», — говорится в предупреждении на сайте организации.

Ранее стало известно, что поставщики IKEA представили полный ассортимент на «Яндекс.Маркете».