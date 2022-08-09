«Известия»: поставки смартфонов в Россию достигли уровня января

Российские ритейлеры нарастили поставки смартфонов и восстановили ассортимент до уровня января, информирует издание «Известия» со ссылкой на сообщения представителей ритейлеров.

В марте-апреле ассортимент в российских магазинах просел из-за прекращения поставок смартфонов некоторых марок и резким колебанием курсов валют. Но сейчас показатели вернулись на уровень начала года.

На российском рынке имеются около 500 моделей от 20 брендов. Отмечается, что это соответствует ширине ассортимента начала года. Как указали ритейлеры ассортимент популярных смартфонов — Apple, Samsung и Xiaomi — почти полностью восстановился до уровня февраля 2022 года.

В целом отмечается общий спад спроса на смартфоны в России. Во II квартале текущего года он упал на 33% по сравнению с I кварталом.

Ранее сообщалось, что появилось новое условие для продажи китайских смартфонов. Индия намерена запретить производителям бюджетных смартфонов из Китая продавать устройства по цене ниже $150.