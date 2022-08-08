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В Германии предложили ввести штрафы за электронные трудовые договоры

В Германии предложили ввести штрафы за оформление трудовых договоров в электронном формате. Министр страны по вопросам занятости Хубертус Хайль предлагает обязать работодателей выплачивать по две тысячи евро (больше 120 тысяч рублей) за каждый случай предложения сотрудникам заключить контракт в цифровой форме. Об этом сообщает немецкая газета FAZ.

По её сведениям, предложение главы Министерства труда вызвано стремлением учесть возражения по содержанию изменений в законодательстве со стороны Объединения немецких профсоюзов (DGB), цитирует публикацию Life.ru.

При этом предлагается расширить список документов, которые должны дублироваться на бумажном носителе. Исключений призывают не делать и для малого бизнеса, а также онлайн-площадок.

Предприниматель Ахим Берг в беседе с FAZ иронично заметил, что работодателей осталось только обязать доставлять трудовые контракты адресатам на дилижансах. По его мнению, требование вернуться к бумажному формату не только является шагом назад в цифровой политике, но и противоречит современным принципам экономии ресурсов.

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