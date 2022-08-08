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Польше предрекли очень дорогую зиму из-за повышения цен на уголь

Этой зимой жителям Польши придётся платить огромные деньги за отопление из-за возросшей стоимости угля. Об этом в эфире RMF FM заявил вице-премьер и бывший министр экономики республики Януш Пехоциньский.

«Это пример тотального хаоса, отсутствия успешных действий и хорошего конкретного анализа. В течение двух лет никто не мониторил того, что запасы угля в торговле, шахтах, электростанциях упали на 84%. Никто не анализировал того, что мы экспортируем 1,5 миллиона тонн угля», — цитирует Пехоциньского Life.ru.

Он также напомнил о том, что добыча угля в Польше за несколько лет сильно сократилась. Так, если в 2015-м 80 тысяч шахтёров добыли 74 миллиона тонн угля, то в 2022 году 75 тысяч шахтёров смогли добыть только 52 миллиона тонн.

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