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Bloomberg: страны Южной Европы тайно покупают российскую нефть

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Dmitry Lovetsky/AP

Страны на юге Европы и в Средиземноморье тайно покупают нефть из России, сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, объем поставок нефти из российских экспортных терминалов в Черном и Балтийском морях в итальянские порты достиг максимального за семь недель уровня.

Испания, в свою очередь, впервые с апреля закупила партию нефти российской марки Urals. Уточняется, что поставка была произведена из Казахстана.

Ранее сообщалось, что министры энергетики стран Европейского союза рассмотрят 26 июля вопрос уменьшения зависимости от российских газа, нефти и угля. Об этом заявил представитель МИД Франции.

По его словам, ЕС хочет отказаться от энергоресурсов России как можно скорее.

До этого Еврокомиссия обязала страны Европейского союза представить к концу сентября план по добровольному сокращению потребления газа на 15% до 31 марта 2023 года.

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