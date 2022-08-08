Всемирный банк: США выделят Украине еще $4,5 млрд на поддержку бюджета

Во Всемирном банке заявили, что Соединенные Штаты предоставят Украине еще $4,5 млрд на поддержку ее бюджета. Об этом сообщает ТАСС.

В банке заявили, что речь идет о «гранте в размере 4,5 млрд долларов, выделенном Соединенными Штатами».

В публикации отмечается, что сумма будет передана Киеву Агентством международного развития (АМР), которое действует в структуре Госдепартамента США.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил первый транш макрофинансовой помощи на €500 млн от Евросоюза.

В министерстве финансов Украины отметили, что эти деньги будут направлены на финансирование первых нужд госбюджета и будут способствовать сохранению финансовой стабильности в стране.

13 июля британская газета The Financial Times, ссылаясь на экономического советника президента Украины Владимира Зеленского Олега Устенко, написала, что Киеву требуются $9 млрд в месяц от государств Запада для покрытия дефицита бюджета, что почти вдвое превышает предыдущий запрос.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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