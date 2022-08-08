Покупатель отказался от следовавшего в Ливан на судне Razoni украинского зерна

В украинском посольстве в Бейруте заявили, что покупатель отказался от зерна, которое следовало в Ливан на судне Razoni. Об этом сообщается в Twitter дипмиссии.

«Согласно информации от поставщика груза, конечный покупатель в Ливане отказался получить груз из-за задержки в доставке (более пяти месяцев). Так что теперь поставщик груза ищет другого покупателя», — говорится в заявлении посольства Украины в Бейруте.

Там отметили, что покупатель может находиться в Ливане, Триполи или в другой стране или порту.

Ранее в Министерстве обороны Турции заявили, что первый сухогруз с украинским зерном, который вышел из порта Одессы 1 августа, прибыл в Стамбул.

22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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