Компаниям разрешили открывать рублевые счета типа «Д» для выплат по иностранным облигациям

Российские компании смогут открывать рублевые счета типа «Д» для исполнения обязательств перед нерезидентами — владельцами евробондов. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Если у российского юридического лица имеются обязательства по еврооблигациям, теперь оно имеет право на основании разрешений, выдаваемых Банком России, направить заявление в кредитную организацию с просьбой об открытии на имя одного или нескольких держателей еврооблигаций нерезидентов или резидентов счета типа «Д».

Ранее 8 августа сообщалось, что Путин подписал указ о временном порядке исполнения валютных обязательств по договорам банковского вклада, а также обязательств по облигациям, выпущенным иностранными организациями.

Согласно документу, российские банки, чьи активы в иностранной валюте за рубежом заморожены, смогут приостановить операции с бизнесом в этой валюте. В том числе могут быть заморожены как перечисление, так и выдача денег.

До этого в тот же день в российском Центробанке предложили устанавливать надбавки к кредитам в иностранной валюте в зависимости от того, является ли страна, которая выпускает ценные бумаги, дружественной.