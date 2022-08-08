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В Бангладеш начались протесты против повышения стоимости топлива

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Mohammad Ponir Hossain/Reuters

Студенты в столице Бангладеш Дакке вышли на протесты против повышения цен на топливо, сообщило издание Dhaka Tribune.

По данным издания, власти приняли решение увеличить цены на топливо, после чего выросла стоимость проезда в общественном транспорте.

После этого студенты организовали акцию протеста, которая обернулась столкновениями между ними и полицией.

Ранее жители трех населенных пунктов Гагаузской автономии в Молдавии вышли на протесты против роста цен на продукты, топливо и энергоносители.

Митинги организовали гражданские активисты и депутаты Народного собрания Гагаузии. Участники протестных акций высказывались против роста цен и призывали правительство уйти в отставку. Также звучали призывы восстановить отношения со странами СНГ, в том числе с Россией.

До этого президент Молдавии Санду призвала граждан утеплять дома и готовиться к тяжелой зиме. Она отметила, что правительство работает над механизмом компенсаций для граждан. Санду отвергала возможность обсуждения с российским руководством более выгодных контрактов на газ.

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