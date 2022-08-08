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В Зерновом союзе допустили, что Россия может потерять до 15% от возможного сбора зерна

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Потери зерна в 2022 году могут составить до 15% от возможного сбора. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение главы Российского зернового союза (РЗС) Аркадия Злочевского.

«Я рассчитываю средний показатель по потерям по сумме факторов в районе 15%», — сказал он.

По его словам, к 4 августа в России собрали 56,5 млн т, что на 8 млн т меньше, чем за аналогичный период 2021 года. При этом урожайность сейчас составляет 42,6 ц/га против 31,8 ц/га годом ранее.

Злочевский считает, что урожайность по итогам 2022 года может упасть до 36,1 ц/га из-за интенсивных дождей. Ливни стали причиной отставания по сбору. Из-за этого зерно начало прорастать. Также дожди привели к тому, что зерно стало влажным. Когда его просушат, оно потеряет в весе.

В конце прошлой недели глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявил, что Россия может снизить план по продаже зерна за границу в 50 млн т в этом сельскохозяйственном году. Министр уточнил, что в ведомстве увидели риски недостижения показателя по урожаю зерна в России в 130 млн т.

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