Производство алкоголя в России в июле сократилось почти на 20% относительно 2021 года

В Росси в июле производство алкогольной продукции — без учета пива, сидра и медовухи — сократилось на 19,5% относительно аналогичного периода 2021 года и составило 16,87 млн декалитров (дал). Об этом написало агентство «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы Национального союза защиты прав потребителей.

За первые семь месяцев текущего года объем производства этой продукции составил 100,7 млн дал, что на 11,2% больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Производство водки с января по июль выросло на 10,3%, до 43,3 млн дал, но в июле, напротив, снизилось на 15,3%, до 6,76 млн дал. Коньяка за первые семь месяцев 2021 года в России изготовили в объеме 4,93 млн дал (на 19,5% больше), в июле — 0,69 млн дал (на 33,7% меньше).

Виноделы произвели в январе — июле 31,95 млн дал продукции (на 0,7% больше). В июле объем производства этого напитка снизился на 16,7%, до 5,58 млн дал.

В конце июля британская компания Diageo, которая является одним из крупнейших мировых производителей алкогольных напитков, оценила убытки от прекращения деятельности в России на уровне $180 млн.