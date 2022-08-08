FT: Европейский центральный банк начал скупать гособлигации слабых экономик еврозоны

Европейский центральный банк (ЕЦБ) начал покупать государственные облигации наиболее уязвимых стран еврозоны на миллионы евро, написала газета Financial Times (FT).

Так ЕЦБ хочет поддержать государства в период экономической нестабильности и повышения процентных ставок. В июне и июле Европейский Центробанк вложил в рынок госбондов Испании, Италии и Греции совокупно €17 млрд. В то же время объем государственных облигаций Германии, Франции и Голландии сократился на €18 млрд за счет истечения сроков их погашения.

«Кажется, ЕЦБ проявляет значительную активность, реинвестируя практически все доходы от ключевых стран в государства периферии»,— заявил глава отдела макроэкономического анализа Pictet Wealth Management Фредерик Дюкрозет.

В конце июля пресс-служба регулятора сообщила, что совет управляющих ЕЦБ принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов. Базовую процентную ставку увеличили впервые с июля 2011 года до 0,5%, ставку по депозитам — до 0%, а ставку по краткосрочным кредитам — до 0,75%.

Позднее стало известно, что инфляция в 19 государствах еврозоны достигла нового рекорда — почти 9% по итогам июля.