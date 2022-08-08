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FT: Европейский центральный банк начал скупать гособлигации слабых экономик еврозоны

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Европейский центральный банк (ЕЦБ) начал покупать государственные облигации наиболее уязвимых стран еврозоны на миллионы евро, написала газета Financial Times (FT).

Так ЕЦБ хочет поддержать государства в период экономической нестабильности и повышения процентных ставок. В июне и июле Европейский Центробанк вложил в рынок госбондов Испании, Италии и Греции совокупно €17 млрд. В то же время объем государственных облигаций Германии, Франции и Голландии сократился на €18 млрд за счет истечения сроков их погашения.

«Кажется, ЕЦБ проявляет значительную активность, реинвестируя практически все доходы от ключевых стран в государства периферии»,— заявил глава отдела макроэкономического анализа Pictet Wealth Management Фредерик Дюкрозет.

В конце июля пресс-служба регулятора сообщила, что совет управляющих ЕЦБ принял решение поднять три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов. Базовую процентную ставку увеличили впервые с июля 2011 года до 0,5%, ставку по депозитам — до 0%, а ставку по краткосрочным кредитам — до 0,75%.

Позднее стало известно, что инфляция в 19 государствах еврозоны достигла нового рекорда — почти 9% по итогам июля.

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