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Россияне стали чаще брать кредиты на покупку подержанных корейских и японских автомобилей

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Mazda

Граждане России в 2022 году стали чаще брать займы в кредитных организациях на покупку подержанных автомобилей японских и корейских марок. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование банка «Зенит».

В июле 2022 года доля выдач кредитов на такие машины выросла на 14% и составила 58% в общем объеме выдач относительно июля 2021 года. В среднем сумма займа на автомобиль увеличилась на 20%, до 1,2 млн рублей (в прошлом году 1 млн рублей).

В 2021 году чаще всего кредит на автомобили с пробегом брали на срок от 3 до 5 лет, в 2022 году — от 5 до 6 лет. Срок использования транспортного средства, приобретаемого в кредит, увеличился до 6 лет.

Аналитики банка связали рост взятия автокредитов на подержанные автомобили с резким повышением стоимости новых машин и дефицитом популярных европейских моделей на рынке.

Ранее 8 августа РИА «Новости» со ссылкой на исследование «СберАвто» написало, что средняя стоимость нового автомобиля в России составила в июне и июле 2,3 млн рублей против 2,43 млн рублей в мае.

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