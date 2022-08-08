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В Китае заявили, что Германия заплатит за ошибки даже при запуске «Северного потока — 2»

После начала военной спецоперации России на Украине правительство ФРГ столкнулось с необходимостью сделать серьезный выбор: продолжить закупать газ в РФ или присоединиться к санкциям в отношении Москвы, сообщает китайское издание Baijiahao.

Там считают, что путь антироссийских ограничений Берлина является ошибкой, так как немцы против такой политики.

Так, 28 июля публика освистала министра экономики Германии Роберта Хабека после того, как он возложил ответственность за энергетический кризис на Россию.

Кроме того, мэры нескольких городов на острове Рюген призвали к возобновлению экспорта российского газа и запуску трубопровода «Северный поток — 2», напомнило НСН.

Как считает издание, даже при положительном решении по этому вопросу Германия может столкнуться с последствиями своей политики. Из-за этого Берлин рискует стать объектом недовольства граждан на фоне предстоящей зимы.

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