Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Жителя Тульской области будут судить за убийство студентки и изнасилование ребенка 14:23
Жительница Оренбургской области заживо сожгла инвалида из неприязни 14:21
Bloomberg: Вооруженные силы США сталкиваются с недобором новобранцев 14:21
Неизвестные нарисовали флаги России на памятнике павшим воинам в Чехии 14:19
МИД РФ допустил введение ответных мер против Латвии из-за давления на россиян 14:17
Китайцы научили робо-палец «чувствовать», из чего сделаны предметы 14:11
В Пермском крае жители пожаловались на воду с личинками из-под кранов 14:10
Басурин оценил потери украинских военных в Донбассе 14:08
Тайвань проведет артиллерийские учения в ответ на маневры китайских кораблей... 14:08
МО: ВКС России уничтожили до 30-ти военных ВСУ и 5 единиц техники... 14:07
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В Чехии цены на продукты растут быстрее всего в Евросоюзе

close
100%
Petr Josek/Reuters

Чехия лидирует среди стран Евросоюза по темпу роста цен на продукты и услуги для населения. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, мука в Чехии подорожала на 69,7% по сравнению с прошлым годом. Цены на масло повысились на 55,8%, сахар вырос в цене на 41,1%. Молоко подорожало на 37,4%, хлеб — на 28,7%, мясо птицы — на 32,8%.

Также выросли цены на услуги. Средний чек в ресторанах, кафе и столовых вырос на 30%. Медицинские услуги подорожали на 8,6%. Одежда и обувь подорожали в среднем на 19,7%, мобильные телефоны — на 9,7%.

Сообщается, что цены на автомобильное топливо в Чехии по сравнению с прошлым годом выросли на 47,8%, на энергию для национальных потребителей — на 36,2%.

Ранее сообщалось, что около 60% жителей Европы обвиняют в увеличении цен на энергоносители власти своих государств, частные компании или Евросоюз в целом. Согласно опросу Euroskopia, 25% европейцев считают, что власти их государств несут ответственность за рост цен на энергию, еще 24% возлагают вину на частные энергетические компании, а 11% обвиняют в кризисе ЕС.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть