В Чехии цены на продукты растут быстрее всего в Евросоюзе

Чехия лидирует среди стран Евросоюза по темпу роста цен на продукты и услуги для населения. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, мука в Чехии подорожала на 69,7% по сравнению с прошлым годом. Цены на масло повысились на 55,8%, сахар вырос в цене на 41,1%. Молоко подорожало на 37,4%, хлеб — на 28,7%, мясо птицы — на 32,8%.

Также выросли цены на услуги. Средний чек в ресторанах, кафе и столовых вырос на 30%. Медицинские услуги подорожали на 8,6%. Одежда и обувь подорожали в среднем на 19,7%, мобильные телефоны — на 9,7%.

Сообщается, что цены на автомобильное топливо в Чехии по сравнению с прошлым годом выросли на 47,8%, на энергию для национальных потребителей — на 36,2%.

Ранее сообщалось, что около 60% жителей Европы обвиняют в увеличении цен на энергоносители власти своих государств, частные компании или Евросоюз в целом. Согласно опросу Euroskopia, 25% европейцев считают, что власти их государств несут ответственность за рост цен на энергию, еще 24% возлагают вину на частные энергетические компании, а 11% обвиняют в кризисе ЕС.