MTV3: более половины финнов поддерживают санкции ЕС против России

Более половины жителей Финляндии поддерживают санкции Евросоюза против России. Данные опроса приводит телеканал MTV3.

Согласно информации телеканала, более 80% участников опроса считают, что » Финляндия должна добиваться введения максимально жестких санкций против России в ЕС». 48% опрошенных полагают, что цена санкций ЕС против России для финнов — это «подорожание продуктов и энергии». 54% финнов полностью согласны с тем, что «Финляндия должна принять самые строгие санкции, возможные в ЕС».

Сообщается, что в опросе приняли участие 1002 финна в возрасте от 18 до 79 лет. Опрос проходил в интернете с 1 по 3 августа.

Ранее президент Финляндии Ниинисте предупреждал о скором экономическом спаде в Европе. Он подчеркнул, что Европа начала готовиться к энергетическому кризису, вызванному ситуацией на Украине и последующим экономическим спадом.