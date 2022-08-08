«Ъ» сообщил, что закупки новых лифтов для капремонта в России сократились в три раза

В России провели в три раза меньше аукционов по замене лифтов в рамках программ капитального ремонта многоквартирных домов в период с января по июль 2022 года, написала газета «Коммерсантъ».

За первые семь месяцев текущего года в стране состоялось 4,3 тысячи аукционов по замене лифтов на сумму 14 млрд рублей. Это втрое меньше, чем в аналогичный период 2021 года, и вдвое меньше, чем за январь-июль 2020 года.

Больше всего объем закупок снизился в Москве — за год с 2,2 тысячи лифтов до 35 штук. Закупки также сократились в Красноярском крае, Волгоградской, Ростовской и Смоленской областях — на 93% в каждом регионе.

Меньшее количество аукционов объяснили динамикой цен на лифты — с января по июль 2022 года они поднялись на 30%. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев пояснил, что сейчас некоторые программы капремонта в регионах не обладает достаточным финансированием.

На прошлой неделе газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата написала, что производство лифтов в России сократилось на 41% в январе-июне 2022 года. До этого, в первой половине 2019–2020 годов, в отрасли наблюдался рост на 16-18%.