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РБК сообщило, что Минобрнауки оценило лекарственный суверенитет России в 200 млрд рублей

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Depositphotos

Россия может достичь лекарственного суверенитета, а также начать экспортировать не менее 50 собственных оригинальных препаратов к 2030 году, на что стране потребуется не менее 200 млрд руб. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные концепции поддержки фармацевтической отрасли, которую разработали в Минобрнауки.

Лекарственный суверенитет предполагает, что произведенные в России препараты займут долю в 85% рынка в количественном выражении и 75% — в денежном.

Сейчас доля лекарств зарубежных производителей на российском рынке в денежном выражении составляет 55% при общем объеме рынка 2,3 трлн руб., в количественном выражении — 33% из 6,5 млрд упаковок.

Доля лекарств, которые Россия производит сама, на рынке составляет 11% в денежном выражении и 5% в упаковках. Эти показатели планируют увеличить до 35% и 15% соответственно.

В марте сообщалось, что Госдума приняла закон, позволяющий до 31 декабря 2022 года ввозить в Россию лекарства зарубежного производства в иностранных упаковках — таким образом, импорт лекарств в Россию будет упрощен.

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