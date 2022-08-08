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СМИ: Индия утроила импорт продуктов нефтепереработки из России в последние месяцы

Индия утроила импорт продуктов нефтепереработки из России до 100 тыс. баррелей в сутки

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Ana Maria Otero/AP

Индия увеличила в три раза импорт продуктов нефтепереработки из России в последние месяцы, он составляет до 100 тыс. баррелей в сутки. Об этом сообщает газета The Economic Times со ссылкой на компанию по отслеживанию грузов Vortexa.

Отмечается, что объем поставок такого сырья из России в Индию увеличился в три раза по сравнению со средним показателем за предыдущие три года (30 тыс. баррелей в сутки). 70% импорта — мазут. Остальное — это биотопливо и вторичное сырье для нефтепереработки

При этом, как пишет газета, импорт российской сырой нефти в Индию резко снизится до 400 тыс. баррелей в день в последнюю неделю июля и первую неделю августа, а затем поднимется до уровня выше 1,1 млн. баррелей в день за вторую неделю августа.

Кроме того, импорт из России сырой нефти вытеснил поставки в Индию из стран Ближнего Востока, США и Западной Африки. Доля России в общем экспорте сырой нефти в эту страну составила 19% в июле и 20% в июне.

Ранее The Economic Times сообщала, что Россия стала крупнейшим после Ирака поставщиком нефти в Индию.

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