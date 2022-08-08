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Министр Хагиуда: Япония приступит к формальностям по «Сахалину-2», когда будут условия

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gazprom.ru

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда заявил, что местные компании приступят к формальностям по проекту «Сахалин-2», как только будут готовы условия, передает РИА «Новости», ссылаясь на речь чиновника в ходе пресс-конференции в Токио.

«Нам известно о том, что был объявлен новый оператор «Сахалина-2». Теперь от Mitsui&Co и Mitsubishi требуется в течение месяца сообщить о своем участии или неучастии в проекте. Изменений в том, чтобы сохранить доли в «Сахалине-2», нет», — сказал Хагиуда.

Министр добавил, что 5 августа он беседовал с президентом Mitsui&Co Хори и передал ему просьбу рассмотреть этот вопрос положительно.

«В ближайшее время я намерен встретиться и с компанией Mitsubishi», — добавил он.

По словам Хагиуды, существует необходимость рассмотреть в дальнейшем подробности действий после изучения содержания решения правительства РФ, он хотел бы воздержаться от подробностей обсуждения с компаниями условий инвестирования и прочего.

«В любом случае правительство и бизнес объединят усилия для защиты интересов японских компаний и для обеспечения стабильных поставок СПГ. Основное направление сформировано, и как только будут готовы условия, мы хотели бы приступить к (процедурным) формальностям», — добавил министр.

В ходе этой же пресс-конференции, Хагиуда заявил, что Япония намерена сохранить свои интересы в проекте «Сахалин-1».

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