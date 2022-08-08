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«Известия»: Росфинмониторинг ликвидировал 19 теневых площадок по отмыванию денег

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Depositphotos

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) ликвидировала 19 теневых площадок, которые использовались для отмывания денег, сообщает газета «Известия», ссылаясь на отчет ведомства за 2021 год, составленный в конце июля 2022 года. По оценке ведомства, общий объем операций составил порядка 30 млрд рублей.

В материале сообщается, что теневые площадки или ландроматы (с английского языка laundromat переводится как прачечная. — «Газета.Ru») в 2021 году были востребованным инструментом для функционирования теневой экономики. С их помощью «серая» экономика обогащается неконтролируемыми наличными и получает международные трансферы в обход государственного контроля.

В результате ликвидации ландроматов было возбуждено 62 уголовных дела, установлено около 4 тыс. организаций и физлиц, которые участвовали в их работе. В Росфинмониторинг сообщили о 49 организаторах, более 100 заказчиках и почти 3 тыс. технических участников, которыми в основном являлись фирмы-однодневки, через которые проводились платежи.

Также в ведомстве рассказали, что ликвидированные теневые площадки действовали на территории России и не являлись международными. Но некоторые из них оказывали услуги по переводу денег за границу.

«Для этого используются разные финансовые инструменты, корпоративные банковские карты, покупка наличной выручки, векселя, фиктивные контракты по внешнеэкономической деятельности», — рассказали газете.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов рассказал о результатах борьбы с коррупцией за 2022 год.

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