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Handelsblatt: Европа отказывается от российского газа и отнимает его у развивающихся стран

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Depositphotos

Европа отбирает газ у развивающихся стран в попытке отказаться от поставок из России и провоцируя там энергетический кризис, пишет обозреватель газеты Handelsblatt Матиас Пир.

Журналист утверждает, что проблемы с электроснабжением уже наблюдаются в Бангладеш и Пакистане.

«Желая освободиться от зависимости от российского газа, ЕС вызывает массовые потрясения на мировых энергетических рынках, что особенно сильно ударяет по бедным странам», — написал Пир.

Автор статьи добавил, что европейский поиск альтернативных источников не должен осуществляться путем отвлечения энергоресурсов из других частей мира.

Ранее журналисты The Wall Street Journal спрогнозировали, что странам Евросоюза придется вступить в борьбу с государствами из Азии в борьбе за поставки газа из России.

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