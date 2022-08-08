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YLE: в Финляндии могут остаться несобранными около двух миллионов тонн клубники

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Pexels

Примерно два миллиона тонн клубники могут остаться несобранными в Финляндии, сообщает портал YLE.

По информации издания, причиной того, что в стране может пропасть порядка 15% от общего сбора клубники, стала нехватка рабочих рук. Ранее сбором ягоды в Финляндии занимались рабочие из Украины, которые приезжали в сезон трудовой миграции. Но в текущем году, из-за конфликта на территории Украины, поток значительно снизился.

Предприниматели с ферм в Паймио ищут рабочих для сбора урожая, но жалуются, что пока их труды безрезультатны. В качестве альтернативы рассматриваются трудовые мигранты из Таиланда, но в настоящее время неизвестно, удастся ли им спасти ягоду.

Ранее государственная гидрометслужба Молдавии объявила до 15 августа «красный код» опасности из-за засухи и проблем с ирригацией. Отмечается, что засуха ухудшит состояние сельскохозяйственных культур и приведет к потере почти трети урожая пшеницы.

Эксперт Михаил Чарный рассказал, что засуха и аномальная жара в Европе могут привести к снижению урожая оливок, что приведет к дефициту оливкового масла в мире.

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