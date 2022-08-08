Президент Финляндии Ниинисте предупредил о скором экономическом спаде в Европе

Европу в скором времени ждет экономический спад. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинисте в интервью газете Maaseudun Tulevaisuus.

«Я должен сказать, что беспокойство по поводу эскалации на Украине растет. Этот риск по-прежнему присутствует все время, и его необходимо учитывать», — цитирует Ниинисте «Пятый канал».

Он подчеркнул, что Европа начала готовиться к энергетическому кризису, вызванному ситуацией на Украине и последующим экономическим спадом.

Ниинисте добавил, что текущая ситуация может повлиять на единство Европы.