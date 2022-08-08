Бизнес в Чехии столкнулся с финансовыми проблемами из-за антироссийских санкций

Мелкие предприниматели в Чехии переживают сложные времена из-за последствий антироссийских санкций — роста цен на электроэнергию и повышения цен на муку, заявил производитель карандашей и канцелярских товаров Koh-i-Noor Hardtmuth Властислав Бржиза.

В интервью Seznam Zpravy он признал, что многие его коллеги не знают, как пережить осень.

«У мелкого производителя хлеба нет шансов выжить при таких ценах на электроэнергию. Испытают трудности и производители пластика», — цитирует Бржизу ФАН.

Небольшие пекарни и кондитерские Чехии уже стали объявлять о закрытии, так что отраслевой рынок сократился на 5%.