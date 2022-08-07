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Глава Левой партии ФРГ опасается «социальной катастрофы» в стране

Совокупность неблагоприятных факторов, вызванных ковидом, энергокризисом и инфляцией, приведет к трудной ситуации в обществе Германии. Таким опасением поделился сопредседатель Левой партии ФРГ Мартин Ширдеван с телеканалом ARD.

Политик опасается «социальной катастрофы» и серьезной волны бедности в области энергетики, которая движется на страну, отмечает ФАН.

Наряду с инфляцией это приведет к тому, что граждане не смогут позволить себе продукты питания, а аренда жилья будет постоянно расти в цене, предупредил Ширдеван.

Цены на энергоресурсы растут на немецком рынке с конца прошлого года. Динамика ускорилась после начала спецоперации ВС РФ на Украине. Согласно данным Федерального статистического ведомства ФРГ, за первый летний месяц этого года стоимость энергоносителей поднялась на 38%.

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