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Аналитик пояснил, почему рубль больше не может расти и падать

Аналитик Кравченко: курс рубля завис из-за сложившегося баланса факторов

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Pixabay

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка аналитического департамента ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко рассказал агентству «Прайм», почему курс рубля застыл и не может больше расти и падать.

Он отметил, что рубль сейчас испытывает незначительные колебания и факторами поддержки рубля являются существенный профицит торгового баланса и капитальные ограничения. В то же время, указал эксперт, рынок ожидает мер правительства по удержанию рубля от чрезмерного укрепления и дальнейшего смягчения политики Центробанка.

По его мнению, стоит ожидать, что курс рубля сохранится на уровне 60 рублей за доллар, однако возможно его увеличение на 5–7 рублей.

Ранее другой аналитик «ВЕЛЕС Капитала» Елена Кожухова предрекла ослабление рубля из-за падения цен на нефть, обновления бюджетного правила и доступа нерезидентов из дружественных государств к биржевым торгам. Эти факторы, утверждает эксперт, будут удерживать рубль от обновления пиков с 2015 года.

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