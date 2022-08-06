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В Германии призвали граждан снизить энергопотребление на 20%

Домохозяйствам следует поддержать усилия властей по экономии электроэнергии в преддверии зимы. Такое заявление в субботу, 6 августа, сделали представители Федерального сетевого агентства Германии.

«Я не хочу ни о чем спекулировать, потому что мы всё еще находимся на стадии обсуждения. Но я хочу прояснить: чтобы сохранить рабочие места, я считаю меры жесткой экономии для частных домохозяйств законными, если речь не идет о базовых потребностях», — пояснил глава регулятора Клаус Мюллер.

Он подчеркнул, что ограничения для рядовых граждан — крайняя мера, однако этот шаг может стать необходимым, если Германия столкнется с дефицитом топлива, передает газета «Известия».

В противном случае правительству не удастся обеспечить общественные нужды в отопительный сезон.

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