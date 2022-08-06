Трамп обвинил Байдена в выпрашивании нефти у других стран

Бывший президент США Дональд Трамп обвинил действующего главу государства Джо Байдена в том, что при нем страна потеряла энергетическую независимость.

«Мы больше не являемся энергетически независимыми или энергетически доминирующими, как это было всего два года назад. Мы — нация, которая выпрашивает у Венесуэлы, Саудовской Аравии и многих других нефть», — приводит слова Трампа газета «Известия».

Экс-президент заметил, что США должны сами добывать нефть, так как располагают ее большими запасами.

«Пожалуйста, пожалуйста, помогите нам», — говорит Джо Байден. Но у нас под ногами больше жидкого золота, чем в любой другой стране мира», — цитирует политика газета «Взгляд».