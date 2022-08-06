ARD: Германии грозит волна протестов из-за всплеска инфляции и подорожания топлива

Германии грозят протесты этой осенью и зимой из-за роста цен на энергоносители и основных товаров, сообщает телеканал ARD.

Авторы сюжета сообщили, что правительство нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца опасается роста радикальных движений на фоне социальной напряженности, а также подорожания продуктов и энергоносителей. Грядущие протесты журналисты сравнивают с беспорядками, которые были организованы противниками антикоронавирусных ограничений.

В Берлине уже начались акции с лозунгами «Восстание» и «Гражданская война». Возможными зачинщиками новых протестов называют организацию Querdenker (нестандартные мыслители (нем.)), последователей которых были заподозрены в связях с правыми экстремистскими группировками. Также протестная активность наблюдается в Баварии и Саксонии.

Министр внутренних дел Саксонии Шустер заявил, что ведомство рассматривает различные сценарии. Также он призвал власти создать кризисную группу для снижения последствий роста цен на энергоносителей.

«Качество антикризисного управления федерального правительства будет решающим фактором в степени экзистенциальных опасений и, следовательно, возможных социальных протестов», — сказал чиновник.

Правительство Германии с озабоченностью ожидает осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».