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Путин подписал указ о спецмерах в сферах финансов и ТЭК из-за санкций США и других стран

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Wanna News Agency/Reuters

Президент России Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетических сферах из-за недружественных действий некоторых стран и международных организаций. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Из указа следует, что до 31 декабря запрещаются сделки с долями, принадлежащими компаниям недружественных государств, в стратегических предприятиях и их «дочках».

В частности, запрет распространяется на сделки с долями участия, правами и обязанностями, принадлежащими участникам Соглашения о разделе продукции по проекту «Сахалин-1» и Соглашения о разработке и добыче нефти на Харьягинском месторождении на условиях раздела продукции.

Запрет также коснется акций российских банков из перечня, который утвердит президент по представлению правительства и по согласованию с Центральным банком.

Такие меры были введены в ответ на действия государств и организаций, которые ввели ограничительные меры против граждан и юридических лиц РФ, для защиты национальных интересов России, уточняется в указе.

В документе также подчеркивается, что совершенные в обход запрета сделки признаются ничтожными. При этом операции, которые запрещаются документом, могут осуществляться на основании специального разрешения президента.

Введенные ограничения могут неоднократно продлеваться президентом РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что западные политики санкциями против Москвы просто «выбросили на помойку» принципы Всемирной торговой организации.

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