Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Финляндии поддержали инициативу по созданию комнат для употребления... 15:55
Торговая марка Snickers извинилась за то, что назвала Тайвань страной 15:54
В Сочи стартовали переговоры Путина и Эрдогана 15:52
Норвежского чемпиона ОИ по лыжным гонкам Нортуга сбила машина во время тренировки 15:51
RT: глава Херсонской области Сальдо находится в медикаментозной коме 15:50
В Оренбурге подозреваемого в убийстве девушки-врача в подъезде арестовали... 15:47
«Будем ждать и верить»: Сябитова рассказала о судьбе «Давай... 15:45
Российские войска провели антитеррористические учения в Душанбе 15:44
Адам Драйвер снялся топлес в рекламе Burberry 15:44
Путин заявил на встрече с Эрдоганом, что «Турецкий поток» работает... 15:43
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Глава Минэкономразвития России заявил о риске рецессии в мировой экономике

close
100%
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

В мировой экономике отмечается риск наступления рецессии. Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников в ходе поездки в Уральский федеральный округ, пишет ТАСС.

«Мы сейчас обновляем прогноз социально-экономического развития. С одной стороны, достаточно большая неопределенность и много рисков и мировой экономике, в том числе риск рецессии есть», — сказал он.

Под рецессией понимается спад деловой активности в экономике государства, который продолжается на протяжении шести и более месяцев. Отличительные черты — снижение объема производства товаров, сокращение доходов населения и повышение уровня безработицы.

В конце июля глава французского движения Generation Frexit Шарль-Анри Галлуа заявил, что Евросоюзу грозит крупнейший финансовый кризис в истории, если объединение не откажется от санкций против России. В разговоре с Daily Express он сказал, что антироссийские ограничительные меры фактически ведут к «самоубийству» Европы.

Ранее 5 августа аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова заявила о существовании риска ослабления рубля в среднесрочной перспективе. На российскую валюту может повлиять спад цен на нефть из-за рисков рецессии, обновление бюджетного правила и доступ нерезидентов из дружественных государств к биржевым торгам.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть