В мировой экономике отмечается риск наступления рецессии. Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников в ходе поездки в Уральский федеральный округ, пишет ТАСС.

«Мы сейчас обновляем прогноз социально-экономического развития. С одной стороны, достаточно большая неопределенность и много рисков и мировой экономике, в том числе риск рецессии есть», — сказал он.

Под рецессией понимается спад деловой активности в экономике государства, который продолжается на протяжении шести и более месяцев. Отличительные черты — снижение объема производства товаров, сокращение доходов населения и повышение уровня безработицы.

В конце июля глава французского движения Generation Frexit Шарль-Анри Галлуа заявил, что Евросоюзу грозит крупнейший финансовый кризис в истории, если объединение не откажется от санкций против России. В разговоре с Daily Express он сказал, что антироссийские ограничительные меры фактически ведут к «самоубийству» Европы.

Ранее 5 августа аналитик ИК «ВЕЛЕС Капитал» Елена Кожухова заявила о существовании риска ослабления рубля в среднесрочной перспективе. На российскую валюту может повлиять спад цен на нефть из-за рисков рецессии, обновление бюджетного правила и доступ нерезидентов из дружественных государств к биржевым торгам.