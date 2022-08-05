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В Молдавии не готовы идти на уступки России ради дешевого газа

Вице-премьер Молдавии Спыну: Кишинев не поедет в Россию ради дешевого газа

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Михай Карауш/РИА «Новости»

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну в эфире телеканала Jurnal TV заявил, что страна ведет «борьбу за энергетическую независимость» и не планирует идти на уступки России ради более дешевого газа.

По словам Спыну, сейчас Молдавия не готова к борьбе за энергетическую независимость, но в условиях кризиса у нее нет выбора.

«Думаете, если мы 10 раз поедем в Москву, ситуация изменится? Если Майя Санду или я еще 10 раз поедем в Москву? Ситуация изменится лишь в том случае, если будут определенные требования. Хочу спросить у зрителей, они готовы к уступкам? У нас сейчас ведется настоящая борьба за независимость», — пояснил вице-премьер в ответ на вопрос о том, не хотят ли власти попросить у России более дешевый газ.

Ранее спикер парламента Молдавии Игорь Гросу заявлял, что правительство Молдавии продолжит покупать газ у российского «Газпрома», но не перестанет искать альтернативные источники. По его словам, республика не отказалась от переговоров с Москвой и в то же время надеется заключить новые соглашения.

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