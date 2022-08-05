В Еврокомиссии заявили, что санкции не мешают отправке турбины для «Северного потока»

Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер в ходе брифинга в Брюсселе заявил, что санкции никак не препятствуют отправке турбины Siemens для газопровода «Северный поток». Об этом сообщает ТАСС.

«Наши санкции никак не ограничивают газовую сферу, включая поставки оборудования и технологий. Поэтому они не влияют на отправку турбины в Россию, все остальное — это просто предлоги, чтобы ограничивать поставки газа в ЕС», — пояснил Мамер.

Ранее представитель компании Siemens заявлял, что получил все необходимые экспортные документы для транспортировки в Российскую Федерацию турбины для газопровода «Северный поток», но без импортной документации для российской таможни ее невозможно транспортировать в РФ. По его словам, данные документы могут быть получены только от «Газпрома». В Siemens подчеркнули, что турбина «полностью подготовлена» к транспортировке, которую можно начинать незамедлительно.