Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Интернет-магазинам запретят продавать контрафактные товары 14:26
Директор Института теоретической и прикладной механики Шиплюк арестован по делу... 14:25
Более 100 коммун во Франции остались без питьевой воды из-за исторической засухи 14:23
Глава Херсонской области сообщил, что был госпитализирован из-за осложнений после COVID-19 14:22
Названа дата вступления в силу эмбарго на закупки российского угля Евросоюзом 14:20
Мэр Донецка заявил, что в Киевском районе города загорелось здание вокзала после... 14:19
Лобода призналась, что практически не выходит из дома за границей 14:17
Глава Superjob объяснил сезонностью прогноз Решетникова по росту безработицы осенью 14:15
Российские ученые придумали метод построения 3D-модели тела как альтернативу рентгену 14:15
«Приятные люди и вкусная еда»: Лобода объяснила, почему переехала в Ригу 14:14
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В ГКЗ заявили, что в России разведанных запасов нефти хватит на 39 лет

close
100%
Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 39 лет, газа — на 80 лет, угля хватит, чтобы покрывать потребности страны в течение еще более длительного времени. О этом заявил глава Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров в статье для аналитического центра «ИнфоТЭК».

«Разведанных запасов нефти, по данным последнего госбаланса, России хватит на 39 лет, газа — на 80 лет, угля — на еще более долгий срок», — сказал Шпуров.

В публикации глава ГКЗ задался вопросом, какая доля этих запасов будет рентабельной и как быстро их можно будет ввести в разработку. Относительно нефти подсчеты уже провели. По его словам, рентабельность технологических запасов сырья для добычи, по итогам инвентаризации, составила 65%. Этой продукцией можно начать пользоваться достаточно быстро.

Однако, по его словам, рентабельных запасов нефти России хватит на гораздо меньший, чем 40 лет, срок. Остальную часть запасов нефти необходимо добывать с применением новых технологий, особых налоговых режимов, предварительного обустройства месторождений.

На этой неделе министры Организации стран — экспортеров нефти и государств, не входящие в нее (ОПЕК+), договорились об увеличении добычи сырья в сентябре на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с). В соответствии с документом для Саудовской Аравии и России согласовали повышение добычи на 26 000 (б/с) для каждой страны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть