В ГКЗ заявили, что в России разведанных запасов нефти хватит на 39 лет

Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 39 лет, газа — на 80 лет, угля хватит, чтобы покрывать потребности страны в течение еще более длительного времени. О этом заявил глава Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) Игорь Шпуров в статье для аналитического центра «ИнфоТЭК».

«Разведанных запасов нефти, по данным последнего госбаланса, России хватит на 39 лет, газа — на 80 лет, угля — на еще более долгий срок», — сказал Шпуров.

В публикации глава ГКЗ задался вопросом, какая доля этих запасов будет рентабельной и как быстро их можно будет ввести в разработку. Относительно нефти подсчеты уже провели. По его словам, рентабельность технологических запасов сырья для добычи, по итогам инвентаризации, составила 65%. Этой продукцией можно начать пользоваться достаточно быстро.

Однако, по его словам, рентабельных запасов нефти России хватит на гораздо меньший, чем 40 лет, срок. Остальную часть запасов нефти необходимо добывать с применением новых технологий, особых налоговых режимов, предварительного обустройства месторождений.

На этой неделе министры Организации стран — экспортеров нефти и государств, не входящие в нее (ОПЕК+), договорились об увеличении добычи сырья в сентябре на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с). В соответствии с документом для Саудовской Аравии и России согласовали повышение добычи на 26 000 (б/с) для каждой страны.