Статистика по торговле с Россией обрушила надежды Евросоюза (ЕС) на эффект санкций, пишет немецкая газета Die Welt.

«Всё получилось против нашего расчета. <…> Несмотря на все эмбарго на уголь, золото, сталь и даже шнапс, доходы России от сделок с Германией продолжают расти», — отметил обозреватель издания Олаф Герсеманн.

По словам журналиста, чисто математически доходы России от экспорта в Германию покрывают большую часть российских военных расходов.

Так, по данным немецкого статистического ведомства, в июне Германия заплатила за голубое топливо из РФ €3,5 млрд, пишет газета «Известия».

С мая рост составил 5%, а по сравнению с июнем прошлого года — 39%.