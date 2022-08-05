WP: Индия увеличила импорт из России и сорвала план США по изоляции Москвы

Индия на фоне антироссийских санкций США и их союзников по экономической блокаде России демонстрирует всё возрастающий интерес к товарам из РФ, что показывает тщетность усилий Вашингтона изолировать Москву. Соединенные Штаты столкнулись с серьезными трудностями, объявив санкции против России, пишет обозреватель газеты The Washington Post Нина Масих.

«Индия обращается к российским удобрениям, показывая, что ей трудно изолировать Москву. Импорт из России резко вырос и идет в дополнение к рекордным поставкам в Индию уцененной российской нефти», — цитирует публикацию газета «Известия».

По данным издания, с апреля по июнь 2022 года Индия купила в России рекордные 7,74 млн т удобрений, а также увеличила поставки угля, нефти и подсолнечного масла. Размеры импорта из России за май составили $8,3 млрд, что почти втрое выше показателей за аналогичный период прошлого года.