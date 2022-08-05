Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Китай отказался участвовать в гонке вооружений 01:59
Белый дом предупредил Иран об истечении времени для возвращения к ядерной сделке 01:51
Экс-президент «Спартака» Червиченко: красно-белые одолели... 01:47
Россиян предупредили о возможном ослаблении рубля 01:46
Китай сравнил свой ядерный арсенал с США 01:42
Экс-тренер «Спартака» Каррера назвал главную проблему Кокорина... 01:37
Зеленский уличил ЕС в искусственной задержке €8 млрд помощи для Украины 01:24
В Британии заявили, что истоки Темзы впервые в истории пересохли 01:21
СМИ: Китай запустил экспериментальный многоразовый космический аппарат 01:17
Легенда «МЮ» Невилл: неприятно видеть, как Роналду ведет себя... 01:14
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

WP: Индия увеличила импорт из России и сорвала план США по изоляции Москвы

Индия на фоне антироссийских санкций США и их союзников по экономической блокаде России демонстрирует всё возрастающий интерес к товарам из РФ, что показывает тщетность усилий Вашингтона изолировать Москву. Соединенные Штаты столкнулись с серьезными трудностями, объявив санкции против России, пишет обозреватель газеты The Washington Post Нина Масих.

«Индия обращается к российским удобрениям, показывая, что ей трудно изолировать Москву. Импорт из России резко вырос и идет в дополнение к рекордным поставкам в Индию уцененной российской нефти», — цитирует публикацию газета «Известия».

По данным издания, с апреля по июнь 2022 года Индия купила в России рекордные 7,74 млн т удобрений, а также увеличила поставки угля, нефти и подсолнечного масла. Размеры импорта из России за май составили $8,3 млрд, что почти втрое выше показателей за аналогичный период прошлого года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть