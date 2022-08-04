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Die Welt написала, что доходы России от продажи газа Германии растут вопреки санкциям

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Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ

Несмотря на запрет покупок российского угля, стали, древесины, цемента, золота и водки торговля между Россией и Германией растет — за счет возросших цен на газ. Об этом написал обозреватель немецкой газеты Die Welt Олаф Герсеманн.

Автор подчеркнул, что целью санкций против Москвы было «подать сигнал Путину», но российский лидер вряд ли прислушается к таким «внушениям».

По данным Федерального статистического управления Германии, в июне Берлин заплатил за топливо из России €3,5 млрд. С мая рост составил 5%, а по сравнению с июнем 2021 года — 39%. Герсеманн отметил, что при этом импорт из России в физическом выражении сократился на 30%.

«Все получилось против нашего расчета. <…> Россия сбалансирует свой бюджет и сможет оставлять больше газа в земле для будущей добычи. Чтобы потом еще больше миллиардов евро и рублей текли из Германии в Россию», — подытожил автор.

Ранее 4 августа обозреватель британского издания The Telegraph Тим Уоллес написал, что, если российский газ перестанет поступать в Германию, страна столкнется с цепной реакцией в экономике.

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