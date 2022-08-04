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Reuters написало, что Саудовская Аравия и ОАЭ увеличат нефтедобычу только в случае кризиса

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Lucy Nicholson/Reuters

Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) значительно увеличат объем добычи нефти только, если предстоящей зимой произойдет серьезный кризис предложения на сырьевом рынке. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на сообщение осведомленных источников.

Накануне министры Организации стран — экспортеров нефти и государств, не входящие в нее (ОПЕК+), договорились об увеличении добычи сырья в сентябре на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с). В соответствии с документом, для Саудовской Аравии и еще России согласовали повышение добычи на 26 000 (б/с) для каждой страны.

Собеседники Reuters указали, что Абу-Даби и Эр-Рияд способны прокачивать «значительно больше». Речь идет о мощности на уровне около 2,0–2,7 млн барр. в сутки.

«С учетом того, что газа в Европе этой зимой может не быть, а на российскую нефть могут установить ценовой потолок, мы не можем сейчас выбрасывать на рынок каждый баррель», — сказал один из источников.

В июле в Саудовскую Аравию с визитом приезжал президент США Джо Байден, чтобы обсудить с Эр-Риядом вопрос увеличения нефтедобычи. Вашингтон заинтересован в наращивании добычи сырья, поскольку это может привести к снижению цен на топливо на американских заправках.

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