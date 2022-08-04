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WP: сделка Индии с Россией показала Западу, как сложно изолировать Москву

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Михаил Метцель/РИА «Новости»

Индия резко увеличила объемы импорта российских удобрений, вскрыв тем самым серьезные препятствия, с которыми столкнулись Соединенные Штаты и их союзники в попытке изолировать Россию, пишет обозреватель газеты The Washington Post Нина Масих.

В материале отмечается, что в период с апреля по июнь Нью-Дели закупил рекордные 7,74 миллиона тонн удобрений у Москвы. Также Индия нарастила поставки угля и подсолнечного масла. За май южноазиатское государство импортировало из России товаров на сумму $8,3 миллиарда, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Автор статьи напомнила, что это не единственная страна, которая наладила тесные экономические связи с Москвой. В российских удобрениях, необходимых для ценного урожая сои, также нуждается Бразилия.

Журналистка отметила, что сельское хозяйство в этих государствах пострадает от существенного спада без надежных поставок из России.

Ранее в Госдуме призвали Россию, Китай и Индию задуматься о военном союзе.

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