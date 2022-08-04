Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о Плане развития Северного морского пути (СМП) до 2035 года, сообщает «Москва 24».

Документ регламентирует более 150 мероприятий. К ним относятся строительство терминала сжиженного природного газа и газового конденсата «Утренний», нефтеналивного терминала «Бухта Север» и угольного терминала «Енисей».

Добывающую промышленность планируется стимулировать и развивать за счет строительства гидротехнических сооружений для Баимского месторождения. Кроме того, в Камчатском крае и Мурманской области появятся перегрузочные комплексы сжиженного природного газа, а во Владивостоке – порт-хаб для транзитных перевозок.

План развития СМП включает в себя строительство транспортно-логистического узла в морском порту Корсаков на Сахалине. Будет уделено внимание Мурманскому и Архангельскому транспортным узлам, ожидается возведение баз бункеровки и техобслуживания в портах Тикси и Диксон.

Помимо строительства объектов, новая стратегия также обуславливает строительство судов, как ледокольных, так и аварийно-спасательных и исследовательских. В помощь флоту создадут арктическую спутниковую группировку, за счет которой реализуют гидрометеорологическое и навигационное сопровождение судоходства, а также будут оценивать климатические изменения.