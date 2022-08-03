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Новак заявил, что мировой спрос на нефть восстановился фактически до допандемийного уровня

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Вице-премьер России Александр Новак заявил, что мировой спрос на нефть восстановился фактически до допандемийного уровня, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что на сегодняшний день рынок сырья находится на тех уровнях, которые были до марта — апреля 2020 года.

Вице-премьер добавил, что решение ОПЕК+ о наращивании объемов добычи нефти в сентябре позволит удовлетворить растущий спрос на нефтепродукты во всем мире.

Ранее 3 августа министры ОПЕК+ договорились о увеличении добычи нефти в сентябре на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с). Россия и Саудовская Аравия могут прибавить по 26 тыс. б/с.

До этого в тот же день пресс-служба российского Минфина сообщила, что объем дополнительных нефтегазовых доходов государственной казны оказался ниже ожиданий на 74,7 млрд рублей. Российское министерство финансов рассчитывало, что в июле бюджет страны получит 259,1 млрд рублей, но результат оказался почти на 30% хуже.

В начале недели генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс заявил, что альянс не ставит своей задачей конкурировать с Россией, которая является сильным игроком на мировом энергетическом рынке.

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