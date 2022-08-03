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В Yum! Brands заявили о ребрендинге KFC и Pizza Hut в России

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Depositphotos

Американская компания Yum! Brands, которая владеет KFC и Pizza Hut, заявила о ребрендинге сетей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документы корпорации.

Отмечается, что права на сеть ресторанов Pizza Hut в России уже переданы местному бизнесу, аналогичная работа идет в отношении сети фастфуда KFC.

Также сообщается, что заведения KFC и Pizza Hut после ребрендинга не смогут работать под вывесками названных брендов.

«По завершении этого процесса мы полностью покинем территорию России», — сказали в компании.

5 июля компания Yum Brands Inc сообщала, что ведет переговоры о продаже российских ресторанов KFC местному оператору, а затем полностью покинет российский рынок. Она также заявила, что завершила продажу своего бизнеса Pizza Hut местному покупателю, который уже проводит ребрендинг ресторанов.

В марте Yum Brands приостановила все проекты и инвестиции в России. Как пояснили в компании, это решение было связано с событиями на Украине.

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