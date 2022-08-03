Шредер возложил ответственность за проблемы с турбиной для «Северного потока» на Siemens

Бывший федеральный канцлер ФРГ Герхард Шредер заявил, что ответственность за проблемы с турбиной, которая необходима для полноценного функционирования «Северного потока», лежит на компании Siemens Energy. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издание Stern.

Шредер подчеркнул, компания только что доставила турбину для «Северного потока» после технического обслуживания в Канаде в Мюльхайм-ан-дер-Рур (город в Германии).

«Почему она там, а не в России, я не понимаю», — подчеркнул бывший канцлер.

Шредер утверждает, что для работы трубопровода нужны пять турбин. Он отметил, что по российскому законодательству одна должна всегда находиться в резерве на случай непредвиденных ситуаций. Вторая в это время была в Канаде на ремонте, третья – сломана и нуждается в ремонте, четвертая – должна была пройти регулярную проверку на прошлой неделе, а пятая – в текущий момент работает и прокачивает 30 млн кубометров газа в сутки.

«Таким образом, у нас сейчас 20% от нормального объема газа в трубопроводе. Это было бы уже 60 млн, в два раза больше, если бы была доступна только турбина номер 2. Это ответственность Siemens, если я правильно понимаю», — добавил Шредер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что экс-канцлер ФРГ и Владимир Путин обсудили энергетический кризис в Европе.