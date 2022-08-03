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Nikkei написала, что в Азии цены на сжиженный природный газ выросли почти в 10 раз

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Летние цены на сжиженный природный газ (СПГ) в азиатских странах выросли за последние годы почти в 10 раз из-за опасений, связанных с конкуренцией на нефтегазовом рынке в ближайшие годы, пишет газета Nikkei.

До 2019 года средние летние цены на спотовом рынке в Азии составляли около $5 за 1 млн BTU (British Thermal Unit, британская тепловая единица). По данным Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам (JOGMEC), индекс JKM (Japan Korea Marker) 27 июля поднимался до $52 за 1 млн BTU. JKM отражает цену, по которой газ поставляют в Японию, Южную Корею, Китай и на остров Тайвань.

Импортерам СПГ из азиатских стран, которые покупают газ в том числе в США, приходится поднимать закупочные цены, чтобы сохранять конкурентоспособность. Это происходит на фоне роста цен на газ в Европе. Те повышаются из-за сокращения поставок из России.

Пакистан, Бангладеш, Индия вовсе вынуждены сокращать объем закупок, потому что у этих развивающихся стран нет существенных валютных резервов.

Во второй половине июля агентство Bloomberg, ссылаясь на данные трейдеров, написало, что страны Азии решили перестраховаться и нарастили закупки СПГ перед предстоящей зимой на фоне новостей о возможных ограничениях поставок энергоресурсов из России.

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