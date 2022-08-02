В ООН выразили надежду, что новое судно выйдет из порта Украины 3 августа

Представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик по ходу брифинга заявил, что в ООН надеются, что 3 августа из украинского порта выйдет новое судно с зерном, передает ТАСС.

«Мы надеемся, что новое движение будет завтра», — сказал он, комментируя планы отправки новых судов из портов Украины.

Ранее СМИ сообщали, что первое судно с зерном из Одессы — сухогруз «Разони» — успешно прошло «зерновой коридор».

Первое судно с кукурузой на борту «Разони» вышло 1 августа из порта Одессы в порт Триполи в Ливане. Совместным координационным центром по обеспечению безопасного прохода судов разработан и согласован маршрут гуманитарного коридора для безопасного движения судов с зерном и минеральными удобрениями из украинских портов Южный, Одесса и Черноморск.

До этого утверждалось, что досмотр первого судна с зерном из Одессы будет проведен в Турции 3 августа с участием всех сторон, представленных в Координационном центре в Стамбуле.