Вице-премьер Спыну: Молдавия планирует закупать у Украины 100% электроэнергии

Правительство Молдавии обсуждает вопрос закупки 100% электроэнергии у Украины. Об этом в ходе брифинга заявил вице-премьер Андрей Спыну, пишет ТАСС.

«Мы ведем переговоры с Украиной, чтобы в случае необходимости закупать у них 100% необходимого объема. Сейчас мы закупаем у Украины 30% объема электроэнергии», — пояснил Спыну.

По словам вице-премьера, власти Молдавии хотели бы заключить «долгосрочный предсказуемый контракт с Молдавской ГРЭС», тепловой электростанцией, расположенной в Днестровске. Пока такой контракт не заключен, и поставки газа пока не подтверждены, в том числе для Приднестровья.

Ранее премьер-министр Норвегии Стере предрек стране трудную судьбу в будущем году из-за роста цен на электроэнергию и военного конфликта на Украине. По его словам, у Норвегии есть ресурсы, чтобы пройти через кризис. На юге страны цены на электроэнергию сильно выросли. При этом также растут опасения по поводу международного экономического спада и военных действий на Украине.