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Китай приостановил импорт продукции свыше 100 тайваньских компаний перед визитом Пелоси

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David J. Phillip/AP

Правительство Китая на время приостановило импорт нескольких продовольственных товаров Тайваня, под ограничения попали более 100 компаний. Об этом сообщает Центральное информационное агентство острова со ссылкой на Комитет по сельскому хозяйству Тайваня.

Подобные меры объясняются в качестве ответного шага на вероятный визит в Тайбэй спикера Палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси.

Комитет узнал о приостановке импорта товаров ряда продовольственных компаний Тайваня в понедельник, 1 августа.

Теперь устанавливается, какое количество предприятий затронули данные меры.

В черный список включили компании, занимающиеся производством чая, сухофруктов, меда и др.

Ранее МИД Тайваня отказался комментировать военные угрозы, поступающие со стороны Китая в свете предполагаемого визита на Тайвань спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.

Также Пелоси объявляла о планах посетить Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию в рамках азиатского турне.

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