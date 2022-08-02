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В Минэкологии Австрии заявили, что страна снизила зависимость от российского газа до 50%

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Depositphotos

Австрия добилась снижения зависимости от российского природного газа на 30% — до менее чем 50%. Об этом сообщила министр окружающей среды Австрии Леоноре Гевесслер, пишет агентство Reuters.

Ранее Австрия зависела от российского топлива на 80%, считаясь одной из наиболее зависимых от российского газа стран Европы.

По словам Гевесслер, сейчас газовые хранилища страны заполнены на 55% от годового потребления австрийцев. Правительство страны планирует наполнить хранилище до 80%. Эту цель министр окружающей среды Австрии назвала вполне «достижимой».

В апреле Гевесслер заявляла, что Евросоюз собирается за пять лет полностью отказаться от российского газа.

В конце июля канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что позиция страны заключается в невозможности газового эмбарго в Евросоюзе в отношении России.

Нехаммер подчеркнул, что Австрия всегда выступала за то, чтобы санкции больше воздействовали на того, против кого их вводят, а не на того, кто их вводит. Он также выразил мнение, что ситуация на Украине показывает, что санкции против России действуют не так быстро, как этого хотели в ЕС.

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